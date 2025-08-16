Milan, i tifosi pazzi di Jashari: “Fatelo capitano. Milanista di titanio”

Pianeta Milan
Milan, Jashari ha parlato in conferenza stampa. Parole importantissime per lo svizzero: i tifosi rossoneri sono impazziti sui social!
Milan, Jashari si è presentato ufficialmente come nuovo centrocampista rossonero. Una conferena. Lo svizzero ha risposto così a un possibile interesse dell'Inter: "Ringrazio anche Ausilio per le parole, devo dire che ho sempre voluto venire al Milan, non appena l'ho saputo. Non ho avuto altri dubbi. Era un sogno. Se anche ci fossero state altre squadre italiane, non importa quali, il mio obiettivo era solo venire qui. So quanto il Derby è importante per i tifosi, ma non solo il Derby: dobbiamo riportare la squadra dove deve essere". La sicurezza e la voglia di Milan ha scatenato i tifosi rossoneri sui social. Ecco qualche reazione su X.

C'è chi già lo vede come possibile capitano del Milan.

"Vi chiedo gentilmente di dargli la fascia da capitano, grazie". C'è chi invece approva l'acquisto dopo le sue importanti parole.

"Conferenza stampa di Jashari 80 % di parole dedicate al Milan, alla gioia di essere al Milan. E' sicuramente sincero, certamente un giocatore di carattere e classe. Per me grandissimo acquisto. Urrá". C'è chi apprezza i toni e le parole usate.

"Jashari parla come avesse trent'anni... Maturità, serietà, pacatezza, leadership? Speriamo".

E infine c'è chi apprezza il forte Milanismo dimostrato dallo svizzero fina dà subito. 

"Jashari che dice come anche altre squadre lo volessero ma lui voleva solo il Milan. Sono troppo contenta che abbia fatto di tutto per venire qui Milanista di titanio proprio".

