Milan, i tifosi pazzi di Jashari: “Fatelo capitano. Milanista di titanio”

Milan, Jashari si è presentato ufficialmente come nuovo centrocampista rossonero. Una conferena. Lo svizzero ha risposto così a un possibile interesse dell'Inter: "Ringrazio anche Ausilio per le parole, devo dire che ho sempre voluto venire al Milan, non appena l'ho saputo. Non ho avuto altri dubbi. Era un sogno. Se anche ci fossero state altre squadre italiane, non importa quali, il mio obiettivo era solo venire qui. So quanto il Derby è importante per i tifosi, ma non solo il Derby: dobbiamo riportare la squadra dove deve essere". La sicurezza e la voglia di Milan ha scatenato i tifosi rossoneri sui social. Ecco qualche reazione su X.