Milan, i tifosi pazzi di Jashari: “Fatelo capitano. Milanista di titanio”

"Conferenza stampa di Jashari 80 % di parole dedicate al Milan, alla gioia di essere al Milan. E' sicuramente sincero, certamente un giocatore di carattere e classe. Per me grandissimo acquisto. Urrá". C'è chi apprezza i toni e le parole usate.
"Jashari parla come avesse trent'anni... Maturità, serietà, pacatezza, leadership? Speriamo".
E infine c'è chi apprezza il forte Milanismo dimostrato dallo svizzero fina dà subito.
"Jashari che dice come anche altre squadre lo volessero ma lui voleva solo il Milan. Sono troppo contenta che abbia fatto di tutto per venire qui Milanista di titanio proprio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA