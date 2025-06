Santiago Gimenez, attaccante del Milan, questa notte è sceso in campo con il suo Messico nell'esordio in Gold Cup contro la Repubblica Dominicana. Il centravanti rossonero ha offerto una prestazione in chiaroscuro. 'El Bebote', infatti, ha fornito un assist al compagno di reparto Raul Jimenez per la rete del momentaneo 2-0, che sembrava aver messo l'incontro in discesa.