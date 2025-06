Calciomercato Milan, in difesa piace Vasquez: Gimenez aveva ragione ...

In casa Milan è emerso il nome di Johan Vasquez come obiettivo per il calciomercato estivo: aveva ragione Santiago Gimenez allora ...

Continuano a susseguirsi le voci di calciomercato sul Milan e, questa mattina, alla lista si è aggiunto anche il nome di Johan Vasquez. A darne notizia è l'edizione odierna di Genova del quotidiano 'la Repubblica', proprio in prima pagina. Secondo quanto riferito, infatti, il calciatore messicano, attualmente in forza al Genoa, sarebbe uno degli obiettivi del club rossonero in difesa, dove qualche movimento potrebbe esserci soprattutto per adattare la rosa al modo di giocare di Massimiliano Allegri. Al momento, comunque, non sembra esserci nulla se non un interessamento.