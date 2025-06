Gimenez: “Milan, io prenderei Vasquez. È perfetto per noi, è un vincente”

Santiago Gimenez, attaccante del Milan e del Messico, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sul canale 'YouTube' di 'Vamos Show', consigliando al club rossonero un acquisto in particolare, Johan Vasquez. L'ex Feyenoord, infatti, ha spiegato come lui prenderebbe il difensore del Genoa, che considera perfetto per il Diavolo per una serie di ragioni. Ha una mentalità vincente, è un professionista, ed è un centrale molto forte, oltre a conoscere il campionato e a subire pochi infortuni. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni riportate da 'Record.mx'.