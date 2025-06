Milan in nazionale, Gimenez a segno col Messico. Intanto Pavlovic e Jovic…

(fonte: acmilan.com) Serata di impegni internazionali per tanti rossoneri: Reijnders, Pavlović e Jović in campo nelle Qualificazioni Mondiali, Gimenez con il Messico nell’amichevole contro la Svizzera, solo panchina per Walker con l'Inghilterra. Tijjani Reijnders ha giocato da titolare nella vittoria per 2-0 dell'Olanda in casa della Finlandia, gara valida per le Qualificazioni al Mondiale 2026. Il centrocampista rossonero è stato ammonito al 61' e poi sostituito otto minuti più tardi da Weghorst. Prestazione ordinata per Reijnders, schierato come perno centrale nel 4-3-3 orange, bravo nel palleggio ma meno incisivo del solito in zona offensiva.