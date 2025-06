Alex Frosio, giornalista, ha espresso un proprio commento tramite un post pubblicato sul proprio account 'X' in merito a Francesco Camarda e al suo trasferimento dal Milan al Lecce. L'attaccante rossonero, classe 2008, dovrebbe infatti andare in prestito per una stagione, per trovare continuità e per evitare di vivere un'annata come l'ultima diviso tra prima squadra e Milan Futuro senza di fatto avere la possibilità di crescere come avrebbe dovuto. Ecco, dunque, il suo pensiero a riguardo.