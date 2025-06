Calciomercato Milan, Camarda al Lecce: con Di Francesco può esplodere

Francesco Camarda si sta per trasferire dal Milan al Lecce in questo calciomercato estivo: in Salento può giocare con molta continuità

Daniele Triolo Redattore 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 10:09)

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Francesco Camarda sia in procinto di trasferirsi dal Milan al Lecce in questa sessione estiva di calciomercato. Questa è la decisione presa, di concerto, dal club rossonero e dall'entourage dell'attaccante classe 2008, per consentire al giovane di crescere in Serie A, giocando con continuità.

Calciomercato Milan, Camarda al Lecce per giocare — Alla corte, per giunta, di due che con i talenti in erba ci sanno decisamente fare, ovvero il dirigente Pantaleo Corvino (la carriera e i giovani scoperti parlano per lui) e l'allenatore Eusebio Di Francesco. Al netto delle due retrocessioni consecutive alla guida di Venezia e Frosinone, c'è da sottolineare come, in Ciociaria, il tecnico abruzzese abbia dato spazio a molti ragazzi.