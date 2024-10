Milan, Diddi (tattico) contro Theo Hernandez: “Non puoi sbagliare…”

Luca Diddi , tattico che spesso parla delle partite di Serie A sui social e non solo, ha postato su Instagram un reel contro la prestazione di Theo Hernandez in Fiorentina-Milan , criticando perlopiù l'atteggiamento del capitano rossonero di serata. Ecco il suo parere sul francese e anche sulla situazione di Paulo Fonseca .

"Puoi sbagliare un passaggio, una marcatura, ma se sei capitano del Milan non puoi sbagliare atteggiamento. Non l'accetto, ci sta l'errore tecnico, ma non caratteriale. Fonseca è in confusione e vince per inerzia perché i calciatori fanno la differenza. Contro la Fiorentina è saltata la baracca". LEGGI ANCHE: Milan, con Daniel Maldini un errore di calciomercato. Attenzione che non tocchi a … >>>