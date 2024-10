Milan, Fonseca: svelato il suo futuro. Ecco cosa ha deciso la società

Milan, Fonseca (per ora) non si tocca: la colpa passa dalla parte dei giocatori

Come riportato da SportMediaset, Furlani, Moncada e Ibrahimovic sarebbero d'accordo: Fonseca, per ora, non si tocca. I colpevoli della prestazione contro la Fiorentina sarebbero i giocatori, rei di essere scesi in campo senza voglia e senza aggressività. La dirigenza rossonera, si legge, si starebbe interrogando su l'autogestione che sembra regnare nel Milan e se vi sia uno scollamento reale e importante tra le idee di Fonseca e quelle della squadra. Mediaset chiude dichiarando di come la società abbia dato nuova fiducia a Fonseca. La pausa di novembre potrebbe essere un nuovo 'traguardo' in cui fare i veri responsi.