Calciomercato Milan: dal primo luglio a fine agosto, è stata aperta la finestra estiva. I rossoneri hanno chiuso cinque acquisti in totale. Colpi importanti per il club. Ma per Fonseca sembrano comunque pochi, visto che la squadra ha mostrato chiare lacune, specialmente a livello di qualità tra le alternative. I recenti infortuni, poi, stanno mostrando ancora di più i difetti del lavoro della dirigenza, che non dovrà commettere un errore fatto nel recente passato.