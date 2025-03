Milan, Curva Sud: “Proprietà invisibile e ingiustificabile. Serve un reset”

La Curva Sud , storica frangia della tifoseria rossonera, ha emesso un comunicato sul proprio profilo 'Instagram', in vista di Milan - Lazio , attaccando proprietà, allenatore e giocatori e annunciando una nuova protesta per il prossimo match. La tifoseria organizzata aveva già dato segnali in questa stagione: i cori contro Cardinale, la folta e importante protesta durante la festa del club e i continui cori a San Siro. Sembrava potesse cambiare qualcosa dopo gennaio e la Supercoppa, ma non è stato così. Ecco, dunque, la nota pubblicata sui social.

Milan, Curva Sud: "Servono scelte forti. Rifondare la società". Ecco come

"Sono evidenti ed ingiustificabili le colpe di una Proprietà totalmente invisibile (Cardinale non pervenuto a Milano da settembre). Che ha scelto di eliminare una figura chiave come quella del direttore sportivo, fondamentale per costruire una squadra all'altezza e garantire una presenza costante e costruttiva a Milanello, affidando invece l'immagine del Milan a collaboratori che si sono contraddistinti unicamente per travestimenti o interviste che vanno oltre il ridicolo...A fine anno sarà poi necessario un profondo RESET societario, il modello americano proposto fino ad oggi ha fallito sotto ogni punto di vista. Servono scelte forti, decisioni importanti, cambiamenti strutturali con una nuova linea di comando composta da uomini di calcio, se si vuole rifondare con serietà la società più gloriosa d'Italia. Riportando i tifosi a respirare quel Milanismo che avete annientato in questi anni".