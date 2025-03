La Curva Sud, storica frangia della tifoseria rossonera, ha emesso un comunicato sul proprio profilo 'Instagram', in vista di Milan-Lazio, attaccando proprietà, allenatore e giocatori e annunciando una nuova protesta per il prossimo match. La tifoseria organizzata aveva già dato segnali in questa stagione: i cori contro Cardinale, la folta e importante protesta durante la festa del club e i continui cori a San Siro. Sembrava potesse cambiare qualcosa dopo gennaio e la Supercoppa, ma non è stato così. Ecco, dunque, la nota pubblicata sui social.