La Curva Sud , storica frangia della tifoseria rossonera, ha emesso un comunicato sul proprio profilo 'Instagram', in vista di Milan - Lazio , attaccando proprietà, allenatore e giocatori e annunciando una nuova protesta per il prossimo match. La tifoseria organizzata aveva già dato segnali in questa stagione: i cori contro Cardinale, la folta e importante protesta durante la festa del club e i continui cori a San Siro. Sembrava potesse cambiare qualcosa dopo gennaio e la Supercoppa, ma non è stato così. Ecco, dunque, la nota pubblicata sui social.

Milan, Curva Sud: "Molti giocatori non sono degni di indossare la nostra maglia"

"Tutto ciò non può essere una giustificazione per gli altri attori protagonisti di questo scempio. L'allenatore, che rispetto a quello precedente, non ha cambiato di una virgola l'atteggiamento in campo della squadra. Accentuando addirittura le divisioni interne, con i risultati e il non gioco che tutti conosciamo. I giocatori, sempre sostenuti in maniera incessante fino a giovedì, sono stati protagonisti di partite indecenti come a Zagabria, Rotterdam, Bologna e molte altre, raddrizzate solo nel finale grazie ad episodi. Altrimenti oggi parleremmo di un bilancio ancora più pesante. Molti di loro, per prestazioni ed atteggiamenti hanno dimostrato di non essere degni di indossare la nostra maglia, nel silenzio più assoluto di una dirigenza compiacente e colpevolmente assente".