Milan, così Castillejo sui social: “Sono e sarò sempre uno di voi”

Post social enigmatico di Samu Castillejo, entrato al 91' di Milan-Cagliari 4-1 a 'San Siro'. Ringraziamento per i cori o saluto ai tifosi?

Samu Castillejo, centrocampista del Milan, in queste ultime ore ha disattivato il suo account 'Twitter'. Si pensava, inizialmente, per i troppi insulti ricevuti da una parte (per fortuna minoritaria) della tifoseria rossonera sui social. Questi 'pseudo-sostenitori' del Milan, infatti, lo hanno 'caldamente invitato' (eufemismo) a farsi da parte, ad andare via, accettando la proposta del Getafe, affinché il club rossonero potesse effettuare ulteriori colpi di calciomercato in entrata.