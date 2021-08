Milan-Cagliari: cori della Curva Sud per Giroud, Tonali e Castillejo

La Curva Sud, prima di Milan-Cagliari, ha dedicato dei cori ad Olivier Giroud, Sandro Tonali e Samu Castillejo. Che atmosfera a 'San Siro'!

Daniele Triolo

La Curva Sud, cuore del tifo rossonero, prima di Milan-Cagliari ha intonato tre cori speciali. Uno per Samu Castillejo, che, oggi, si è tolto da 'Twitter' (si dice per gli insulti ricevuti da alcuni tifosi, in realtà è perché non lo usava più) e ha incassato, stasera, il sostegno degli ultras.

Da quando è arrivato al Milan, infatti, Castillejo non si è mai comportato male, è sempre stato un professionista esemplare, ha sempre sudato per la maglia ed è uno dei leader emotivi dello spogliatoio rossonero. Questo la Curva Sud lo sa e quindi ha voluto pubblicamente manifestare in sostegno dell'ex Málaga e Villarreal. Il giocatore ha apprezzato e ringraziato.

Il secondo è per Sandro Tonali: un modo, da parte della tifoseria organizzata rossonera, di ringraziarlo per essersi tagliato lo stipendio pur di restare a giocare nel 'suo' Milan, squadra per cui ha sempre fatto il tifo ed ama. Il terzo è per Olivier Giroud, che i tifosi del Diavolo vorrebbero vedere segnare questa sera.