Milan-Como, la foto di gruppo molto significativa da Florenzi

Milan-Como 2-1 , i rossoneri portano a casa tre punti sofferti, ma comunque importanti. Il Diavolo può sperare ancora in un posto in Europa, visto che in questa giornata ci saranno vari scontri diretti. La squadra di Conceicao fa ancora tantissima fatica contro i ragazzi di Cesc Fabregas che dominano il primo tempo e giocano bene anche nella ripresa, ma al Milan bastano i colpi di Reijnders e Pulisic per ribaltare tutti. Alessandro Florenzi , tornato di recente a disposizione di Conceicao, ha pubblicato una foto molto importante nel post partita.

Ecco la foto gruppo pubblicata sul profilo Instagram del terzino rossonero. Un segnale molto importante che spazza via le voci sullo spogliatoio del Diavolo. In questi ultimi mesi, infatti, sono circolati molti rumors su possibili dissidi interni. Anche se la vittoria contro il Como non sposta così tanto per quanto riguarda la stagione, è un buon segno che il Milan sia contento e felice per una rimonta. Dopo la sosta arriveranno partite importantissime, contro Napoli, Inter e non solo. Vedremo a che livello troveremo il Milan di Conceicao.