Milan, il bel gesto di Florenzi nel giorno del suo 34esimo compleanno

Milan, Florenzi ha offerto il pranzo a tutti a Milanello

Invitati, oltre ai suoi compagni di squadra e lo staff tecnico del Milan, anche tutti i dipendenti presenti nel centro sportivo. Florenzi, ancora una volta, oltre che un ottimo giocatore si conferma una splendida persona, con un grande cuore, tra le anime più nobili nello spogliatoio rossonero. Dopo settimane di ansie e delusioni in casa Milan, è stato anche un modo per cementare l'unità del gruppo.