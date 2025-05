Milan, Cardinale acquista il Telegraph. I tifosi: “Speriamo che fallisca”

Proprio nella giornata odierna è giunta la notizia dell'acquisizione da parte di Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners nonché proprietario del Milan, del 'Daily Telegraph', prestigioso quotidiano. Che il tycoon statunitense abbia spesso investito al di fuori del calcio non è una grandissima novità, ma quel che stona è che continui a spendere in un momento in cui il club che guida non se la passa un granché bene. Da una parte i risultati di campo deludenti e la stagione fallimentare, dall'altra il dialogo avanzato con il Manchester City per Tijjani Reijnders.