Milan, Calabria sulla via del recupero: post Instagram da Milanello

Si tratta sicuramente di un ottimo segnale per il classe 1996, che non vuole perdere tempo prezioso e si è messo da subito al lavoro per cercare di recuperare il prima possibile. Il terzino rossonero è cresciuto a dismisura nelle ultime stagioni, al punto di meritarsi la fascia al braccio; un infortunio subito nel corso della trasferta contro l' Empoli lo sta tenendo fuori dal rettangolo verde da più di un mese.

Sicuramente il peso di essere il capitano e di non poter guidare i propri compagni in campo, sta gravando sulle spalle di Davide Calabria; il terzino del Milan ha però dimostrato anche attraverso questo semplice post di volersi far trovare pronto a gennaio, in modo da concedere al tecnico Stefano Pioli una pedina in più sulla quale contare.