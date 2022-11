Milan, ritiro a Dubai e sosta per ritrovare tutti gli infortunati

Dopo Milan-Fiorentina i rossoneri romperanno le righe. A inizio dicembre tutti a Milanello, dall'11 in poi nel ritiro di Dubai

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del programma del Milan di Stefano Pioli dopo il rompete le righe che seguirà la partita di oggi pomeriggio a 'San Siro' contro la Fiorentina. Tra i giocatori rossoneri in sette andranno ai Mondiali in Qatar, gli altri avranno un paio di settimane di ferie. Anche Pioli si concederà qualche giorno di stop.

Milan, oggi la Fiorentina poi stop per 15 giorni — Il ritrovo a Milanello è fissato per inizio dicembre e, dall'11 al 20, i rossoneri andranno in ritiro invernale al sole di Dubai. La sosta per i Mondiali e il training camp negli Emirati Arabi Uniti servirà al Diavolo per ritrovare alcuni dei suoi pezzi grossi che, tra settembre e ottobre, hanno dato forfait per infortuni di varia entità.

Ci sarà Mike Maignan, che consentirà al Milan di recuperare solidità e leadership. Tornerà il capitano Davide Calabria, che farà in modo da restituire più solidità alla fascia destra rossonera. Nonché al centro della difesa, visto che Pierre Kalulu potrà tornare a fare il ruolo che più gli piace e nel quale si trova più a suo agio.

Avverrà anche il rientro di Alexis Saelemaekers, sebbene quest'ultimo, ancora per qualche giorno, è in stand-by e in attesa di capire se partirà o meno per i Mondiali con il Belgio. C'è tempo fino al 20 novembre: nel caso ci fosse qualche defezione per infortunio, potrebbe tornare utile al C.T. Roberto Martínez. Sarà ad ogni modo disponibile per la ripresa del campionato.

A Dubai anche Zlatan Ibrahimović farà le prove generali per il suo rientro in campo, mentre ci vorrà un mese in più (febbraio 2023) per il ritorno in campo di Alessandro Florenzi. Ma servirà anche il suo ritorno per dare la caccia al Napoli in vetta alla classifica di Serie A.