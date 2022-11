Milan, anche Ibrahimovic a Dubai: punta il record di Totti in Champions

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà con il resto dei compagni al training camp di Dubai dall'11 al 20 dicembre prossimo. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Zlatan Ibrahimovic volerà a Dubai con il Milan e, al suo ritorno, riprenderà direttamente a giocare in Serie A. Non è ancora certo se per Salernitana-Milan del 4 gennaio 2023 sarà pronto ma, certamente, a gennaio tornerà protagonista delle fortune della squadra di Stefano Pioli.

Milan, sta per tornare Ibrahimovic: il punto — Ibrahimovic, nel training camp che il Milan svolgerà a Dubai tra l'11 e il 20 dicembre prossimo, cercherà di ritrovare la migliore condizione atletica, 'scaldandosi', di fatto, per gli impegni di febbraio e marzo. Quelli che vedranno il Diavolo non soltanto impegnato in campionato (e in Coppa Italia), ma anche in Champions League.

La musichetta della Champions è un richiamo fortissimo per Ibra. Anche perché, come ricordato dalla 'rosea', segnando un gol Zlatan diventerebbe il marcatore più anziano della storia della competizione. Lo scettro, oggi, appartiene a Francesco Totti, che andò a segno in Champions League contro il CSKA Mosca a 38 anni e 59 giorni.

Ibrahimovic, a 41 anni e 4 mesi, lo supererebbe di molto. Zlatan ha già giocato in Champions con il Milan l'anno scorso, ma partendo quasi sempre dalla panchina e non riuscendo mai a trovare la via della rete. Anche nella penultima edizione giocata, nella stagione 2017-2018 con il Manchester United, andò così.

L'ultimo gol di Ibra in Champions risale al 6 aprile 2016, in occasione di PSG-Manchester City 2-2, quando riuscì a segnare al 41' della gara di ritorno dei quarti di finale di quel torneo.