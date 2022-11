Calciomercato Milan – Nuovo attaccante, monitorati Okafor e Broja

Noah Okafor e Armando Broja sono tra gli obiettivi del Milan per il calciomercato estivo 2023. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ricordando come i rossoneri stiano puntando un rinforzo in attacco per la prossima stagione. Sia che Rafael Leão rinnovi il suo contratto sia che, in caso contrario, ciò non avvenga.