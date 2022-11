Calciomercato Milan – Un bomber nel 2023? Tutto dipende da Leao …

Nel calciomercato estivo il Milan vorrebbe acquistare un punta. Ma che farà Rafael Leao? Dal suo eventuale rinnovo dipendono le strategie

Daniele Triolo

Dal rinnovo del contratto di Rafael Leao passa la strategia di calciomercato del Milan per l'estate 2023. Questa è l'impressione de 'La Gazzetta dello Sport' che, in un articolo uscito stamattina, ha evidenziato come la gestione dell'eventuale rinnovo di Leao influenzerà tutti i piani del Diavolo per la prossima stagione.

Calciomercato Milan: determinante la situazione Leao — Una stretta di mano con l'attaccante portoghese, infatti, porterebbe ad un investimento molto importante e, di conseguenza, ad avere meno denaro a disposizione per le altre operazioni. Una separazione, invece, da Leao, con cessione a cifre record durante la prossima estate, porterebbe in dote al Milan molto denaro da investire.

Ma, contestualmente, anche un complesso rebus di calciomercato. Chi, infatti, è in grado di non far rimpiangere Leao al Milan? Sono pochi (e costosi) i calciatori al mondo. Il Diavolo, naturalmente, si sta preparando sin da adesso a qualsiasi eventualità. Ben sapendo come la trattativa per il rinnovo di Leao sia complessa.

Anche perché, per la 'rosea', i dialoghi telefonici tra le parti, avvenuti nelle ultime settimane, non hanno portato passi in avanti. Anzi, la situazione sembra essere sempre più aggrovigliata. Mercato Milan, super scambio con il Barcellona? Le ultime news >>>