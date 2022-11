Calciomercato Milan – Super scambio con il Barcellona? Le ultime news

Oggi pomeriggio, a 'San Siro', si disputerà Milan-Fiorentina: la partita, valida per la 15^ giornata di Serie A, concluderà, di fatto, il 2022 dei rossoneri. Ora, infatti, spazio alla lunga pausa per i Mondiali in Qatar ed arrivederci al 2023 con Stefano Pioli ed i suoi ragazzi. In questo periodo, ça va sans dire, non si parlerà altro che di calciomercato, visto che i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara avranno tempo e modo di portare avanti trattative per rinforzare la squadra rossonera.