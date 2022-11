Calciomercato – Brahim Díaz, Milan e Real Madrid ragionano sul riscatto

Brahim Díaz andrà via o resterà al Milan nella prossima estate di calciomercato? Per 'MARCA', è ancora tutto in divenire. Le ultime news

'MARCA', popolare quotidiano iberico, ha fatto il punto della situazione di calciomercato su Brahim Díaz, fantasista che il Milan, come noto, ha in prestito dal Real Madrid fino al prossimo 30 giugno 2023.

Nell'articolo a firma del collega spagnolo José Félix Díaz c'è scritto come il Milan abbia intenzione di esercitare la clausola per il riscatto di Brahim Díaz dai 'Blancos' a fine stagione. Il Diavolo, infatti, può riservarsi il diritto di acquistare il cartellino del trequartista andaluso versando 22 milioni di euro nelle casse del club di Florentino Pérez.

Anche qualora il Milan eserciti il riscatto, però, dalle parti di Valdebabas possono riservarsi il diritto di riacquistare nuovamente la proprietà del giocatore versando al club di Via Aldo Rossi 27 milioni di euro, ovvero 5 milioni di euro in più di quanto pagherebbe il Diavolo. Una sorta di 'premio valorizzazione', giacché Brahim veste la casacca della compagine di Stefano Pioli per la terza stagione consecutiva.

Calciomercato Milan: le ultime news sul futuro di Brahim Díaz — Per 'MARCA', però, il Real Madrid riporterebbe a casa Brahim Díaz soltanto per tenerlo in rosa e farne una valida alternativa ai titolarissimi della compagine allenata da Carlo Ancelotti e non per inserirlo in altre operazioni di mercato. Non un titolare indiscutibile, quindi, ma sicuramente un giocatore che sta elevando il livello delle proprie prestazioni (grazie al Milan) e che può fare la sua figura nell'organico delle 'Merengues'.

Ma cosa pensa Brahim Díaz del suo futuro? Si vede di più a Milano o a Madrid? Al momento, il numero 10 rossonero non si è ancora pronunciato. Anche perché, al Milan, ha trovato l'ambiente ideale: si trova bene con la città, con lo staff tecnico, con i compagni e con i tifosi. Ma il suo sogno - sempre confessato - è quello di potersi imporre, un giorno, con la maglia del Real Madrid. E, pertanto, resta in attesa di capire le reali intenzioni del club iberico nei suoi confronti.

Brahim Díaz, lo ricordiamo, ha un contratto con il Real Madrid valido fino al 30 giugno 2025. Tornerà alla base per rispettarlo? Ai posteri l'ardua sentenza.