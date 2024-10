Leclerc, per chi non lo conoscesse, è un pilota della scuderia Ferrari nel campionato di Formula 1, capace di vincere per due volte in carriera lo storico GranPremio di Monza. Classe 1997 ha già vinto 7 GP con 39 podi in carriera. Un bell'incontro per il capitano del Milan che si deve riprendere dalla brutta partenza stagionale, visto i ko muscolari a cui è andato incontro. LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti distrutto: "Non ci sono più parole. Ora che succede?"