Milan, Ravezzani: “La Supercoppa non è definitiva. Ora ha più…”

Dopo il trionfo nella Supercoppa italiana 2025, il Milan di Sergio Conceicao torna in campo questa sera contro il Cagliari. Allo stadio San Siro arriverà l'esordio in panchina in Serie A per l'allenatore portoghese. Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha postato su X una sorta di analisi sul Diavolo, Inter e Juventus dopo la Supercoppa di qualche giorno fa. Sono cambiati gli equilibri in Italia? O è ancora presto per dirlo?