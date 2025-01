Milan, Ravezzani: “Enorme caso Morata. Theo Hernandez imbarazzante”

Milan, Ravezzani: che critiche a Morata e Theo Hernandez. Cuore e volontà...

"Dobbiamo essere sinceri, c'è un enorme caso Morata, segna pochissimo e non è mai determinante. Sembra invecchiato di quattro anni. Theo Hernandez è stato a tratti imbarazzante. Il Milan, per recuperare in classifica, deve recuperare certi giocatori. Con questi Theo e Morata non si va lontani. Però l'hanno messa sul piano del cuore, sulla volontà di vincerla. Ha avuto grande determinazione, quella che la Juventus non è riuscita a darsi".