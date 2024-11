Milan, Brahim Diaz lancia segnali? Tripletta in un tempo | VIDEO

Siamo ancora in sosta per le partite delle Nazionali. Tanti giocatori del Milan torneranno presto a disposizione dei rossoneri per una settimana molto importante. Il Marocco affronta il Lesotho nel match di qualificazione ai Mondiali in Nord America in programma nel 2026. Protagonista un ex giocatore rossonero: Brahim Diaz, oggi al Real Madrid, ha segnato una splendida tripletta solamente nel primo tempo. Ecco il video dei gol.