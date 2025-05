Milan-Bologna, Florenzi a Gimenez: “Riscatta ‘sta stagione!” | VIDEO

Il Milan batte il Bologna per 3-1 . I rossoneri di Sergio Conceicao continuano a rimontare: dopo il vantaggio di Orsolini, l'allenatore portoghese ha lanciato in campo Gimenez e Chukwueze che hanno cambiato la partita. L'attaccante messicano ha segnato una splendida doppietta. Ecco il simpatico retroscena con Florenzi .

Milan-Bologna, Conceicao esulta con Florenzi. Il terzino a Gimenez: "Riscatta 'sta stagione!"

Alessandro Florenzi, terzino del Milan ed ex della Roma, ha assistito al terzo gol del Milan vicino Sergio Conceicao. L'ex terzino giallorosso ha citato, al momento del tiro di Gimenez, la telecronaca di Carlo Zampa in Parma-Roma del 2010. In quell'occasione, lo storico telecronista tifoso della Roma, implorò Julio Baptista: "Riscatta 'sta stagione!". Un video che resta virale anche oggi. Un bel retroscena. Al contrario di Baptista, Gimenez ha fatto la giocata giusta segnando il 3-1 finale. Un bel segnale per un gruppo che sembra sempre più unito.