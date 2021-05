Milan-Benevento 2-0: Calhanoglu fa registrare un record importante

Hakan Calhanoglu a segno in apertura di gara in occasione di Milan-Benevento, ieri sera a 'San Siro'. Secondo gol interno consecutivo per lui

Daniele Triolo

Secondo gol consecutivo a 'San Siro' per Hakan Calhanoglu, in occasione di Milan-Benevento 2-0, dopo quello (purtroppo inutile per il Diavolo) rifilato al Sassuolo qualche giorno fa. Il fantasista turco, con la rete che ha sbloccato il risultato contro i sanniti di Filippo Inzaghi, ha segnato il gol numero 9 della sua stagione, il 4° in Serie A.

Ma non è tutto. Perché, in Milan-Benevento, Calhanoglu ha fatto registrare anche un record molto importante. Lo ha sottolineato nella serata di ieri l'account 'Twitter' italiano di 'Opta', prestigiosa società di elaborazione di dati sportivi.

Con il gol in Milan-Benevento, infatti, Calhanoglu è diventato il quarto giocatore turco di sempre a segnare almeno 50 gol nei Top 5 campionati europei (28 con il Bayer Leverkusen in Bundesliga, quindi 22 con il Milan nel nostro campionato).

Calhanoglu, in questa speciale graduatoria, si piazza così dietro a Mevlüt Erdinç (92 con Sochaux, PSG, Rennes, Saint-Etienne, Guingamp, Metz), Nihat Kahveci (76 con Real Sociedad e Villarreal) e Halil Altintop (67 con Kaiserslautern, Schalke 04, Eintracht Francoforte ed Augsburg).