Milan-Benevento 2-0: gol e highlights (34^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Milan-Benevento 2-0: con un gol per tempo, di Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández, il Diavolo torna a vincere a 'San Siro'

Il Milan di Stefano Pioli torna a fare bottino pieno a 'San Siro' in seguito all'inopinata sconfitta interna contro il Sassuolo della scorsa settimana. Milan-Benevento , infatti, termina 2-0 : il Diavolo fa sua la contesa con un gol per tempo.

Il terzino francese, che non andava in gol dal 23 dicembre scorso, è lesto a ribadire in rete sulla respinta, l'ennesima, di Montipò sulla prima conclusione in porta di Ibra. Tre punti importanti per il Diavolo, ora atteso dal big match dell'Allianz Stadium contro la Juventus.