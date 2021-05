Milan-Benevento 2-0, Pioli: “La squadra è stata brava a reagire” | News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Benevento, gara della 34^ giornata di Serie A

Percezione dal riscaldamento: "Credo che la squadra sia stata brava ad affrontare il match dal punto di vista mentale, voleva reagire, voleva dimostrare di non essere quella delle due sconfitte. Abbiamo giocato dal punto di vista tecnico. Le due sconfitte ci hanno tolto posizione fiducia, vale per tutte le squadre, per noi che siamo così giovani. Sono convinto che le difficoltà, come le abbiamo affrontate, ci faranno crescere e la squadra è stata brava a reagire"

Calhanoglu e Theo hanno segnato insieme anche contro la Lazio, segnale di un Milan d'andata?: "Da tutti gli aspetti positivi dobbiamo prendere delle cose: l'energia, motivazioni, più contenti più delusi. Sono emozioni da trasformare in energie, conta solo dove saremo il 23 maggio, stiamo lottando per la Champions e dobbiamo continuare ad essere concentrati e preparare il prossimo match in maniera decisiva".

Sul quarto d'ora di sofferenza: "Credo che quella sia una delle situazioni dove dobbiamo trovare compattezza, trovare solidità. Non siamo stati oggi così alti, aggressivi, eravamo schierati sotto palla. A volte lasciare un po' di marcatura può lasciare qualche difficoltà. Difficoltà che paghi a livello mentale. Bisogna essere più precisi e solidi"

Il bilancio del match: "Secondo me hai analizzato tutta la nostra partita. Una squadra che ha creato undici occasioni da gol è una squadra di qualità. Bisogna portarle a casa, concretizzarle, non sarà facile fare così nel prossimo match. Dobbiamo essere più cinici e determinati. In altre occasioni dobbiamo concedere di meno, nella prossima gara dovremo essere più concentrati. Sono convinto che potremo fare meglio di stasera".

Sull'approccio alla gara: "Credo che siamo stati bravi a livello mentale perché potevamo scendere in campo con timore, con nervosismo. La squadra è stata lucida, aveva un piano come costruzione, prendere le posizioni. Da questo punto di vista abbiamo fatto bene".

