Milan-Allegri, tifosi in delirio: “Riprendiamoci ciò che ci hanno rubato”

La notizia dell'avvicinamento di Massimiliano Allegri alla panchina del Milan in vista della prossima stagione è stata accolta particolarmente bene dai tifosi rossoneri. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate conferme a iosa sul possibile ritorno del tecnico livornese, che sarebbe ormai ad un passo, dopo l'esonero notificatogli nel gennaio 2014 in seguito alla sconfitta per 3-4 contro il modesto Sassuolo .

In ogni caso, come detto, la maggior parte dei tifosi sui social ha accolto la notizia in modo positivo. Qualcuno invita il neo-tecnico ad andarsi a riprendere tutto ciò che gli è stato rubato, alludendo al gol di Sulley Muntari non convalidato. Qualcun altro, invece, sostiene come Rafael Leao possa raggiungere i livelli di Ronaldinho sotto la guida di Massimiliano Allegri. Ecco le migliori reazioni.