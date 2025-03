Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso un proprio commento tramite un post pubblicato sul suo profilo 'X', soffermandosi in modo particolare su Lecce - Milan , match vinto dagli ospiti in rimonta da 2-0 a 2-3 ( QUI LE PAGELLE ). Il direttore di 'TeleLombardia', a questo proposito, ha pungolato Sérgio Conceicao , allenatore rossonero, sostenendo come abbia fatto di tutto per sbagliare la formazione titolare, riuscendoci a suo dire nel primo tempo.

Con il passare dei minuti e con i cambi del secondo tempo, però, secondo Fabio Ravezzani, Sérgio Conceicao è riuscito ad aggiustare qualcosa. Non solo, perché poi ritiene impossibile perdere anche contro il Lecce, dal momento in cui il tasso tecnico era nettamente a favore del Milan in questo caso. Ricordiamo, infatti, come i rossoneri abbiano rischiato di infilare la quarta caduta consecutiva in Serie A dopo quelle contro Torino, Bologna e Lazio. Ecco, dunque, le sue parole.