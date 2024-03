Lazio-Milan, Luis Alberto e la testata ad Adli: ecco l’episodio | VIDEO

Lazio-Milan, una partita terminata tra le polemiche. Di Bello, arbitro della partita, è stato criticato per le sue scelte, specilmente dalla Lazio e i suoi tifosi. Mentre i rossoneri aspettavano di festeggiare con i propri tifosi per lo 0-1 definitivo, si è anche verificata una rissa generale che ha coinvolto un po’ tutti tra calciatori e staff. Ancor prima, però, c'è stato un altro momento in cui si è rischiato la rissa e non solo. Infatti, solo sui social circola il video della lieve testata rifilata ad Adli da Luis Alberto, che ha rischiato molto. Ecco il video su X.