Ibrahimovic ricorda Ali: “Perché essere normale quando puoi essere il migliore?

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, ha postato, sui propri canali ufficiali, un video che ritrae il grande pugile Muhammad Ali, un tempo conosciuto come Cassius Clay, scomparso il 3 giugno 2016.

Ibrahimovic, come didascalia al video, ha aggiunto una citazione dello stesso Ali: “Perché essere normale quando puoi essere il migliore?” e, di seguito, ha definito l’ex boxer statunitense un ‘idolo‘.

Per scoprire, nel frattempo, il voto in pagella di Ibrahimovic, in gol ieri a 'San Siro' in occasione di Milan-Genoa, assegnatogli da 'La Gazzetta dello Sport' questa mattina in edicola

