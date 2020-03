Milan-Genoa, le pagelle di Gazzetta: Theo Hernandez il peggiore, si salva Ibra

MILAN-GENOA – Un copione già scritto. La gara di San Siro tra Milan e Genoa è lo specchio perfetto della stagione rossonera e in particolare il risultato prevedibile di una settimana burrascosa che ha visto il suo compimento nel tardo pomeriggio di sabato, quando il CFO rossonero Zvonimir Boban è stato ufficialmente congedato dal suo incarico. Impossibile pensare che tale episodio non si fosse riversato sul rendimento della squadra, nonostante il tentativo di Ivan Gazidis di stare vicino ai calciatori negli ultimi giorni.

Morale della favola rossoneri sconfitti 2-1 in casa contro una squadra sì in salute, ma che lotta per non retrocedere. I rossoneri ripiombano nell’incertezza e nell’oscurità pre arrivo di Ibrahimovic. Queste le pagelle della Gazzetta dello Sport pubblicate nell’edizione odierna.

BOCCIATI – I peggiori sono Theo Hernandez e Castillejo, entrambi 4,5, con il primo che per la prima volta in stagione risulta davvero tra i meno positivi in campo. Il terzino è in parte colpevole su entrambe le reti incassate, mentre lo spagnolo è poco efficace in zona offensiva. Male anche Rebic, Leao, Conti e Kessie. Tutti 5 in pagella così come il loro allenatore Stefano Pioli, che non prende le contromisure su Sanabria e ignora Paquetà in panchina. Non arrivano alla sufficienza nemmeno Romagnoli, Bennacer e Gabbia: tutti 5,5.

PROMOSSI – L’unico a salvare la faccia nella gara di ieri è Ibrahimovic, la cui rete numero 4 in stagione gli vale il 6,5 in pagella. Ciò non toglie che nel primo tempo si divora un gol praticamente già fatto a tu per tu con Perin che respinge il colpo di testa dello svedese. Si salvano Begovic, Bonaventura e Calhanoglu che portano a casa una risicata sufficienza. Queste, invece, le nostre valutazioni: continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android