Fiorentina-Milan, ecco il post social di Fullkrug per caricare l'ambiente

Dopo il deludente pareggio tra Fiorentina e Milan, l'attaccante rossonero Niclas Fullkrug ha postato su Instagram un messaggio per la prossima gara. Ecco che cosa ha scritto il tedesco
Prosegue il momento di difficoltà del Milan contro avversarie sulla carta abbordabili. Dopo il deludente pareggio interno contro il Genoa di Daniele De Rossi, anche la trasferta di Firenze si chiude senza vittoria per la squadra di Massimiliano Allegri. Al 'Franchi', nella sfida della 20^ giornata di Serie A contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, il risultato finale è 1-1: Pietro Comuzzo porta avanti i viola su calcio d'angolo, Christopher Nkunku ristabilisce l'equilibrio per i rossoneri, al secondo gol consecutivo dopo la doppietta siglata contro il Verona di Paolo Zanetti.
Oltre a Nkunku, uno dei migliori per i rossoneri è stato il nuovo acquisto Niclas Fullkrug, partito quest'oggi per la prima volta da titolare. Nel primo tempo, il tedesco è stato fondamentale per la fase offensiva rossonera, riuscendo a mettere davanti alla porta Pulisic per tre volte, senza che l'americano abbia trovato la via del gol. Nel post-partita, l'ex West Ham affida a Instagram il commento sulla sfida. Di seguito viene proposta la didascalia di Niclas, direttamente dal suo account social.