Ex Milan, Tonali: “Avanti così!”. E Leao risponde: ecco il messaggio | FOTO

Sandro Tonali è stato tra gli assoluti protagonisti del successo dell'Italia sulla Francia, nella prima partita della Nations League 2024-25. Il centrocampista azzurro è tornato in Nazionale dopo aver saltato un anno, compreso l'Europeo. Il mediano ex Milan non si è fatto pregare e ha messo subito in campo quanto è mancato alla squadra di Spalletti: fisicità, classe e talento.