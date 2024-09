Milan, Leao non trova più la serenità: criticato anche in Portogallo

Cambia la maglia, ma le critiche restano. Rafael Leao aveva lasciato Milano con un gol pesante, quello che aveva siglato il pareggio definitivo contro la Lazio, successivamente messo in ombra dalle polemiche. Anche in Portogallo, però, non ha trovato serenità . La sua nazionale ha vinto e Cristiano Ronaldo ha celebrato le 900 reti in carriera, ma l'attaccante del Milan ha avuto un ruolo marginale nella vittoria contro la Croazia a Lisbona. Leao ha giocato solo il primo tempo, senza mai tentare un tiro in porta, riuscendo in un solo dribbling su due, sbagliando un cross e completando un passaggio chiave. Una prestazione incolore, dopo la quale il c.t. Roberto Martinez ha deciso di sostituirlo con il giovane Joao Neves.

Anche in Portogallo non ha pace

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri la stampa portoghese non ha risparmiato critiche alla prestazione di Rafa, sebbene Martinez abbia chiarito che il cambio all’intervallo è stato motivato esclusivamente da ragioni tattiche e non rappresenta una bocciatura. Tuttavia, un dato colpisce: nelle sue 32 apparizioni con la nazionale, solo una volta è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, nel giugno 2023 contro l’Islanda. L’ultimo gol con il Portogallo risale al 21 marzo, in un’amichevole contro la Svezia. Insomma, se al Milan le cose non vanno sempre alla grande, in nazionale la situazione è anche più complicata.