Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, compie oggi 79 anni. Il 'Profeta di Fusignano', come è stato ribattezzato per le sue origini, è nato infatti il 1° aprile 1946 nell'omonimo comune in provincia di Ravenna. Arrivato in rossonero dopo due anni al Parma, come una vera e propria scommessa, ha vissuto due parentesi in rossonero, ben diverse tra loro per aspettative, risultati e trofei vinti. Al Diavolo viene chiamato dall'allora presidente Silvio Berlusconi nel 1987, e sin da subito impone metodi di allenamento molto duri, non amati da diversi giocatori. In campo, invece, propone principi tattici mutuati dal calcio totale di stampo olandese.