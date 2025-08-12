Donnarumma termina il suo messaggio: "Giocare per questo club e vivere in questa città è stato un immenso onore. Grazie, Parigi".
Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, saluta il PSG con un lungo messaggio di addio e di spiegazioni. Ecco le sue parole in un lunghissimo post sul social Instagram.
"Ai tifosi speciali del Paris, fin dal primo giorno in cui sono arrivato, ho dato tutto, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il mio posto e difendere la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non posso più far parte del gruppo e contribuire al successo della squadra. Sono deluso e scoraggiato. Spero di avere l'opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parco dei Principi ancora una volta e di salutarli come si deve. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto significano tutto per me e non lo dimenticherò mai. Porterò sempre con me il ricordo di tutte le emozioni, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni di squadra, la mia seconda famiglia: grazie per ogni battaglia, ogni risata, ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli".
Donnarumma termina il suo messaggio: "Giocare per questo club e vivere in questa città è stato un immenso onore. Grazie, Parigi".
