"Ai tifosi speciali del Paris, fin dal primo giorno in cui sono arrivato, ho dato tutto, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il mio posto e difendere la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non posso più far parte del gruppo e contribuire al successo della squadra. Sono deluso e scoraggiato. Spero di avere l'opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parco dei Principi ancora una volta e di salutarli come si deve. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto significano tutto per me e non lo dimenticherò mai. Porterò sempre con me il ricordo di tutte le emozioni, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa. Ai miei compagni di squadra, la mia seconda famiglia: grazie per ogni battaglia, ogni risata, ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli".