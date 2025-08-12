Milan, Terracciano: “Donnarumma? Tra i più forti al Mondo”

Pietro Terracciano , classe 1990 , portiere italiano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato , si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti.

Milan, Terracciano: "Caso Donnarumma? Non posso dare un giudizio"

Su Gianluigi Donnarumma fuori rosa nel PSG: "Non posso dare un giudizio, non sono dinamiche che conosco. È uno dei portieri più forti al mondo. Qualsiasi decisione prenderà lui e il club, non farà fatica a trovare un club che punti su di lui. Su altre vicende non posso dire altro".