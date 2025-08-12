Pianeta Milan
Milan, Terracciano: “Donnarumma? Tra i più forti al Mondo”

Gianluigi Donnarumma PSG
Pietro Terracciano, portiere del Milan, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club: ecco il parere su Gigio Donnarumma
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Pietro Terracciano, classe 1990, portiere italiano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti.

Milan, Terracciano: "Caso Donnarumma? Non posso dare un giudizio"

—  

Su Gianluigi Donnarumma fuori rosa nel PSG: "Non posso dare un giudizio, non sono dinamiche che conosco. È uno dei portieri più forti al mondo. Qualsiasi decisione prenderà lui e il club, non farà fatica a trovare un club che punti su di lui. Su altre vicende non posso dire altro".

Pietro Terracciano è arrivato al Milan al posto di Sportiello: l'ex portiere rossonero è passato all'Atalanta, mentre Terracciano è sato prelevato dai rossoneri dalla Fiorentina. L'ex estremo difensore della Viola probabilmente sarà il vice di Mike Maignan con Lorenzo Torriani che dovrebbe essere il terzo portiere della rosa di Massimiliano Allegri.

