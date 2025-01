Sergio Conceicao , allenatore rossonero, ha festeggiato la vittoria nel derby Inter-Milan , finale della Supercoppa Italiana 2025 che si è giocata all'Al-Awwal Park di Riyadh ( Arabia Saudita ). Per il portoghese è il primo trofeo in rossonero alla seconda partita ufficiale. Dal profilo Instagram di Kevin Zeroli , possiamo vedere la gioia e la feste del tecnico rossonero. Ecco il video.

Conceicao festeggia danzando sulle note di 'Danza Kuduro' cantata da tutti i giocatori con un sigaro in bocca. I tempi del cooling break e delle polemiche sembrano molto lontane. Una vittoria che potrebbe cambiare del tutto la stagione del Milan. Ora testa al campionato per cercare i punti per la rimonta verso il quarto posto, per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Quello che resterà sarà l'impresa del Milan, che ha rimontato due gol all'Inter di Simone Inzaghi in 40 minuti. LEGGI ANCHE:Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>