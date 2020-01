Begovic, il gol da record segnato nel 2013 con lo Stoke City (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver sondato varie piste, italiane e straniere, il Milan ha scelto Asmir Begovic, classe 1987, portiere bosniaco, per sostituire, nel ruolo di vice di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, il partente Pepe Reina, classe 1982, estremo difensore spagnolo ceduto all’Aston Villa.

In carriera, Begovic ha giocato, soprattutto, in Premier League con la maglia dello Stoke City (cinque stagioni e mezzo, dal febbraio 2010 al giugno 2015, per un totale di 173 gare giocate e 210 gol subiti). Di reti, però con i ‘Potters‘, Begovic ne ha anche messa a segno una!

Il 2 novembre 2013, in una gara contro il Southampton, Begovic realizzò un gol dopo 12”, una delle reti più veloci della storia della Premier League, beffando, così, il collega polacco Artur Boruc, nonché il gol dalla distanza più lunga di sempre (100,5 yards!). Ecco il video di quella prodezza!

