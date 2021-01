Cagliari-Milan, rossoneri in volo verso la Sardegna: le immagini (FOTO)

Cagliari-Milan, rossoneri in viaggio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la positività di Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu, il giocatori del Milan sono stati sottoposti ad ulteriore giro di tamponi per sicurezza. Dopo la notizia della negatività dell’intero gruppo squadra, ecco il via libera alla partenza per la Sardegna, dove questa sera andrà in scena Cagliari-Milan, ‘Monday Night’ della 18^ giornata di Serie A. Il club rossonero, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini in areo dei calciatori. Ecco le foto.

Ecco le probabili formazioni dei due tecnici di Cagliari e Milan >>>