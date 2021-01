Cagliari-Milan, le probabili formazioni della partita | Serie A News

Cagliari-Milan, le probabili formazioni della ‘Sardegna Arena’

CAGLIARI-MILAN PROBABILI FORMAZIONI – Questa sera, alle ore 20:45, alla ‘Sardegna Arena‘, andrà in scena il ‘Monday Night‘ della 18^ giornata di Serie A. La sfida sarà Cagliari-Milan. I rossoneri di Stefano Pioli vogliono staccare nuovamente l’Inter ai vertici della classifica del massimo campionato. I sardi di Eusebio Di Francesco, invece, vogliono ritrovare quei punti che mancano dallo scorso 20 dicembre 2020 (1-1 interno contro l’Udinese).

Il Cagliari si presenta all’appuntamento contro il Diavolo privo, soprattutto, dello squalificato Nahitan Nández e degli infortunati Ragnar Klavan, Marko Rog ed Adam Ounas. I rossoblu, però, potranno contare, in mezzo al campo, sulla vigoria fisica di Radja Nainggolan, tornato in Sardegna per il secondo consecutivo e sul neo-acquisto Alfred Duncan, che partirà subito titolare. L’unico dubbio, per Di Francesco, è se utilizzare Christian Oliva o Riccardo Sottil: da questa scelta, dipenderà anche il modulo dei sardi per la gara di questa sera.

Il Milan, invece, va in Sardegna in formazione decimata. Mancheranno gli infortunati Matteo Gabbia ed Ismaël Bennacer, nonché lo squalificato Rafael Leão e, soprattutto, ben quattro assenti a causa del contagio da coronavirus. Si tratta di Theo Hernández, Rade Krunić, Hakan Çalhanoğlu e Rade Krunić. Recuperato, almeno, Zlatan Ibrahimović, che partirà dall’inizio. Inizierà, invece, il match in panchina il primo rinforzo del Milan sul mercato di gennaio, vale a dire il centrocampista francese Soualiho Meïté.

Vediamo, dunque, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, le probabili formazioni di Cagliari-Milan della ‘Sardegna Arena‘!

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godín, Walukiewicz, Lykogiannis; Oliva, Marin, Duncan; Nainggolan, João Pedro; Simeone. A disposizione: Aresti, Vicario, Boccia, Ceppitelli, Tripaldelli, Caligara, Tramoni, Delpupo, Pereiro, Sottil, Pavoletti, Cerri. Allenatore: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Díaz, Hauge; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Musacchio, Di Gesù, Meïté, Michelis, Saelemaekers, D. Maldini, Colombo, Roback. Allenatore: Pioli.

Calciomercato Milan: arriva Mandzukic, retroscena su Ibrahimovic. Vai alla news >>>