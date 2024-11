Milan, Pavlovic stroncato dai tifosi: “Il peggiore in Serie A. E’ da Lecce!”

Cagliari-Milan 3-3, una partita difficile da analizzare per i rossoneri. Il Diavolo ha giocato bene in attacco creando molto e segnando con relativa facilità. Dall'altre parte, però, ci sono stati i seri problemi in difesa. Il Milan ha ballato, subito tre gol e rischiato seriamente di prendere altri. Tra i peggiori in campo sicuramente Pavlovic. Il serbo non sta giocando bene, dopo le buone partita contro il Parma e la Lazio.