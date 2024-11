CALCIOMERCATO MILAN

Strahinja Pavlovic non convince e il Milan potrebbe andare su Victor Lindelöf già a gennaio | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Ieri pomeriggio, alla 'Unipol Domus' di Cagliari, il Milan di Paulo Fonseca ha pareggiato 3-3 contro i padroni di casa mettendo in luce evidenti problemi difensivi: dal calciomercato di gennaio 2025, forse, può arrivare (in parte) la soluzione. Il Diavolo, tra le squadre della parte sinistra della classifica, ha preso meno gol soltanto rispetto all'Udinese. Avanti di questo passo, rischia di sfumare anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Urgono rimedi e i dirigenti sembra se ne stiano rendendo conto.